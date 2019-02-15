В Петербурге мамаши подрались на ножах в детсаду

Причиной разборки стал интернет

Две молодые родительницы 26 и 28 лет устроили выяснение отношений прямо в детском саду на Мастерской улице в Санкт-Петербурге, применив холодное оружие.

Разборки начались после того, как одну из мамаш удалили из группового детсадовского чата в мессенджере, сообщает портал "Аргументы недели". Обиженная женщина кинулась с ножом на свою оппонентку, которую посчитала виновницей такого шага.

Разъяренная хулиганка восемь раз ударила лезвием по голове своей противницы, нанеся ей несколько резаных ран. Пострадавшая при этом, получив медпомощь, отказалась от госпитализации.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".