Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье из-за юмористического шоу произошло ДТП

Водитель смотрел программу "Уральские пельмени", а не на дорогу

На перекрестке улицы Левашова и Северного шоссе в Раменском случилась авария 15 февраля с участием маршрутки. Пострадавших нет.

Жители города возмущены тем, что водитель пассажирского транспорта подверг жизнь людей опасности, смотря выпуск популярной передачи.

Как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", работодатель вынес сотруднику, проводившему этот рейс, выговор. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Порвут: судьба Украины после выборов будет страшной

Жителям Незалежной предложили оценить достижения Порошенко

Вашингтон готовит цветную революцию в еще одной стране

США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей