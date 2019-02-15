В Подмосковье из-за юмористического шоу произошло ДТП

Водитель смотрел программу "Уральские пельмени", а не на дорогу

На перекрестке улицы Левашова и Северного шоссе в Раменском случилась авария 15 февраля с участием маршрутки. Пострадавших нет.

Жители города возмущены тем, что водитель пассажирского транспорта подверг жизнь людей опасности, смотря выпуск популярной передачи.

Как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", работодатель вынес сотруднику, проводившему этот рейс, выговор.