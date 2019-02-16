В Московской области поймали наживавшегося на инвалидах мошенника

Злоумышленник выманил у россиян 35 миллионов рублей

44-летний "предприниматель" брал деньги якобы за изготовление протезов. Однако никаких услуг инвалидам не оказывал.

К полицейским обратился мужчина, который пожаловался на обман, напоминает сайт "Подмосковье сегодня". Он сделал заказ в интернете, на сайте так называемого предприятия по ремонту и изготовлению протезов. Перевел четыре миллиона рублей на счет мошенника, после чего того и след простыл.

Негодяя уже задержали. В общей сложности он выманил у инвалидов 35 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России. Против него завели уголовное дело.