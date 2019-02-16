В Петербурге эвакуировали несколько торговых центров

Анонимные сообщения о бомбах парализовали город

Сегодня более чем из десятка ТЦ и гипермаркетов срочно выводили посетителей и персонал.

В адрес всех этих объектов по электронной почте направили письма от имени президента Владимира Путина, передает "Фонтанка". В них сообщалось, что здания заминированы.

Об эвакуации писали и очевидцы в соцсетях. Из-за злоумышленников встала работа музея "Россия – моя история", ТРК "Лето", гипермаркета "Лента" на Пулковском и Таллинском шоссе, торгового центра "Пик", рынка "Юнона", отмечает Flashnord.

Сотрудники экстренных служб пока не нашли никаких опасных предметов в зданиях.