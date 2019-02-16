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В университете в Петербурге рухнули перекрытия. Подробности

Фото: www.globallookpress.com
В это время там проводились занятия

ЧП произошло в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Там рухнули перекрытия с пятого по второй этаж на площади 150 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Под завалами могут быть семь человек, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

По данным спасателей, причиной случившегося стали нарушения при ремонте.

Из здания эвакуировали 60 человек. ЧП случилось во время занятий, сообщили ТАСС в МЧС. Точных данных о числе тех, кто может находиться под обломками здания, пока нет. О пострадавших также пока ничего не известно.

 "Предварительно зафиксировано обрушение перекрытий на пяти этажах, которое произошло во время ремонтных работ. Под завалами могут находиться до двадцати человек", – передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. RT со ссылкой на  администрацию центрального района пишет о 21 человеке.

Студенты рассказывают о случившемся.

"Звук был как будто тысячу стульев одновременно уронили. Криков лично я не слышала. Пыль была на всех этажах, и видимость была нулевой, шли по фонарикам и по памяти, так как ничего не видно было",

– сообщила одна из девушек, которая была в здании. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

На место происшествия направился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.

Тем временем источник в администрации ИТМО отметил в разговоре с "Интерфаксом", что студентов в той части здания не было.

 "Крыло находилось в ремонте. Там учебный процесс не проводился. Скорее всего, под завалами рабочие", – пишет информагентство.

По последним данным, из университета эвакуировали 81 человека. Погибших в результате обрушения нет, сообщает телеграм-канал 360. Под обломками людей нет, заявил ректор Владимир Васильев ТАСС. Эту информацию подтвердили и в МЧС, передает RT.

После случившегося Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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