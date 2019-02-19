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Угроза взрыва: в Москве проверяют "Атриум"

В администрацию ТРЦ поступило анонимное сообщение о бомбе

На месте работают экстренные службы.

Специалисты проверяют "Атриум" после очередного сообщения о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Посетителей в торгово-развлекательном центре еще нет, поэтому эвакуация не понадобилась.

Накануне несколько аналогичных сообщений поступили в адрес других столичных ТЦ, школ и детсадов. Подозрительных предметов в зданиях не обнаружили.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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