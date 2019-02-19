Московский потрошитель: в столице поймали маньяка

Парень нападал на приезжих

Рядовой учащийся колледжа из Орехово-Зуево кромсал своих жертв ножом.

Тело убитого студентом мигранта из Киргизии полицейские обнаружили 22 января. Его закололи, передает телеграм-канал Mash. Позже нападения возобновились. 9 февраля он устроил резню в районе Гольяново. Мужчине, которого также атаковали с ножом, повезло больше, он выжил.

А спустя несколько дней медики спасли еще одного приезжего, 19-летнего парня, тоже из Киргизии. Полиция провела расследование. В итоге маньяка задержали в столице, на железнодорожной платформе "Серп и молот". Московский потрошитель уже во всем сознался. О его мотивах, правда, пока ничего не известно.