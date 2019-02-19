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Школьная стена не выдержала драки учеников

В результате потасовки здание дало трещину

В подмосковной школе № 3 сняли на видео приличную щель в стене одной из классных комнат и выложили в Сеть. Запись появилась в паблике "Типичное Щёлково" ВКонтакте и вызвала общественный резонанс, особенно среди родителей учащихся данного заведения.   

Это побудило администрацию муниципалитета инициировать проверку. В школе настаивают, что здание дало трещину после обычной драки. 

"Данная стена не бетонная, это панели из гипсокартона. Насколько известно, один из учеников толкнул другого в стену, и образовалась такая трещина. Мы сейчас ведем поиски виновных", – цитирует представителя учебного учреждения "Подмосковье сегодня".

В школе отметили, что проверка не выявила нарушения.  

Ксения АНДРЕЕВА
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