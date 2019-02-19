Во Франции неизвестный накинулся с ножом на прохожих

Есть раненые

ЧП произошло в Марселе. Нападение совершил мужчина, в руках которого был нож. В результате пострадали несколько человек, передает газета Parisien.

Неизвестный накинулся на прохожих на одной из центральных улиц французского города Канебьер, недалеко от здания полиции. Два человека ранены, но, к счастью, их жизни вне опасности, уточняет телеканал BFMTV, который ссылается на информатора в правоохранительной системе.

На место происшествия экстренно прибыли стражи правопорядка. Злоумышленник пытался оказать им сопротивление, угрожая огнестрельным оружием. Однако его удалось схватить, он серьезно ранен. Почему мужчина так поступил, пока неизвестно. Версия теракта не рассматривается.