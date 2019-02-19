Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Во Франции неизвестный накинулся с ножом на прохожих

Есть раненые

ЧП произошло в Марселе. Нападение совершил мужчина, в руках которого был нож. В результате пострадали несколько человек, передает газета Parisien.

Неизвестный накинулся на прохожих на одной из центральных улиц французского города Канебьер, недалеко от здания полиции. Два человека ранены, но, к счастью, их жизни вне опасности, уточняет телеканал BFMTV, который ссылается на информатора в правоохранительной системе.

На место происшествия экстренно прибыли стражи правопорядка. Злоумышленник пытался оказать им сопротивление, угрожая огнестрельным оружием. Однако его удалось схватить, он серьезно ранен. Почему мужчина так поступил, пока неизвестно. Версия теракта не рассматривается. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне захотели отдать Курилы японцам

Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

Украина устроила новую истерику на Азове

Киев пожаловался на увеличение времени задержек судов в Керченском проливе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей