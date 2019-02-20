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В Крыму загорелся завод

Фото:vk.com/crimeabadnews
Пожар начался на предприятии в Симферополе

Пламя охватило завод по производству пластмасс. Площадь возгорания к этой минуте составляет около 700 кв. метров, передает телеграм-канал "Крыминформ".

Как сообщили в МЧС, пожар начался в подвальных помещениях завода.

Информации о пострадавших пока не приводится.

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Публикация от @mchs_crimea

Новость дополняется.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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