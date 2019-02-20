В Крыму загорелся завод

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Пламя охватило завод по производству пластмасс. Площадь возгорания к этой минуте составляет около 700 кв. метров, передает телеграм-канал "Крыминформ".
Как сообщили в МЧС, пожар начался в подвальных помещениях завода.
Информации о пострадавших пока не приводится.
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Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat