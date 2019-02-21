В Мюнхене строитель устроил стрельбу

Есть жертвы

Работник стройки в Мюнхене разрешил спор с помощью оружия. Он открыл огонь в не согласного с ним оппонента.

По предварительным данным, погибли два человека, в том числе зачинщик потасовки, пишет Bild. Полицейские прибыли на место ЧП около 11 часов утра по мск и сразу же приступили к операции.

Помимо конфликта строителей, отрабатываются и другие версии произошедшего.