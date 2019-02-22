Пассажирский "Боинг" попал в аварию во Внуково

Самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу из-за сильного ветра

Неблагоприятная погода в столице едва не стала причиной страшной трагедии в аэропорту "Внуково". Источник в экстренных службах сообщил, что "Боинг 737", прилетевший из Самары 21 февраля поздно вечером, не смог с первого раза приземлиться. Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух, но в этот момент его качнуло.

Несмотря на то что при заходе на второй круг самолет задел взлетно-посадочную полосу, он удачно сел. Как сообщает агентство "Интерфакс", из-за повреждений хвоста "Боинг" на время отстранили от полетов.

По информации Telegram-канала Mash, пилоты сдали тест на алкоголь, который не выявил в их организме спиртного.