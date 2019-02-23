В Москве горит консерватория имени Чайковского

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В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, расположенной в Среднем Кисловском переулке, произошел пожар утром 23 февраля. Огонь, которому присвоили второй уровень сложности, охватил третий этаж здания.
Источник в экстренных службах сообщил о ЧП агентству ТАСС. На месте происшествия находятся 15 пожарных расчетов.
По информации Telegram-канала "Говорит Москва", возгорание площадью 30 кв м случилось в административной пристройке, которую реконструировали.
Как стало известно агентству РИА Новости, пожар удалось ликвидировать.
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