В Москве горит консерватория имени Чайковского

Есть ли пострадавшие, неизвестно

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, расположенной в Среднем Кисловском переулке, произошел пожар утром 23 февраля. Огонь, которому присвоили второй уровень сложности, охватил третий этаж здания.

Источник в экстренных службах сообщил о ЧП агентству ТАСС. На месте происшествия находятся 15 пожарных расчетов.

По информации Telegram-канала "Говорит Москва", возгорание площадью 30 кв м случилось в административной пристройке, которую реконструировали.

Как стало известно агентству РИА Новости, пожар удалось ликвидировать.