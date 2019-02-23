Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве горит консерватория имени Чайковского

Есть ли пострадавшие, неизвестно

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, расположенной в Среднем Кисловском переулке, произошел пожар утром 23 февраля. Огонь, которому присвоили второй уровень сложности, охватил третий этаж здания.

Источник в экстренных службах сообщил о ЧП агентству ТАСС. На месте происшествия находятся 15 пожарных расчетов. 

По информации Telegram-канала "Говорит Москва", возгорание площадью 30 кв м случилось в административной пристройке, которую реконструировали. 

Как стало известно агентству РИА Новости, пожар удалось ликвидировать. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Удивить Россию": к новой провокации в Керченском проливе подключили немцев и французов

Киев привлек в "эпичному" прорыву международных партнеров

"Северный поток-2" убьет честная конкуренция

Белый дом уловил сигнал Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей