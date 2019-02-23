В Индии из-за взрыва погибли более десятка человек

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В штате Уттар-Прадеш на севере Индии произошло ЧП на местном предприятии, в результате которого скончались 11 человек. По словам очевидцев, взрывная волна обвалила фабрику и близлежащие здания.
Как передает местный телеканал NDTV, полицейские выяснили, что на фабрике была нелегальная мастерская по производству фейерверков. Сотрудники правоохранительных органов выясняют точную причину взрыва.
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