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В Индии из-за взрыва погибли более десятка человек

Ткацкая фабрика полностью разрушилась

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии произошло ЧП на местном предприятии, в результате которого скончались 11 человек. По словам очевидцев, взрывная волна обвалила фабрику и близлежащие здания.

Как передает местный телеканал NDTV, полицейские выяснили, что на фабрике была нелегальная мастерская по производству фейерверков. Сотрудники правоохранительных органов выясняют точную причину взрыва. 

Полина ИВАНОВА
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