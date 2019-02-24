Машина врезалась в толпу прохожих

В Санкт-Петербурге, ночью 24 февраля, внедорожник BMW X6 на огромной скорости сбил людей на тротуаре. В результате погибли два человека, еще троих доставили в больницу. Очевидец рассказал о подробностях произошедшего.

"Машина неслась по улице с большой скоростью. Ехали параллельно ему, когда он уже вылетел на пешеходную зону. Мы даже не поняли сразу, что произошло. Я думаю, не меньше 100 км/ч", – цитирует его "Комсомольская правда".

Виновника ДТП задержали. Его допрашивают сотрудники полиции.