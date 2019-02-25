В Подмосковье разыскивают опасных вандалов

Хулиганы разгромили электричку

Двое молодых людей, пытаясь узнать, насколько прочные сиденья в скоростном поезде "Ласточка" Ленинградского направления, несколько раз ударили их ногами. Представители компании-перевозчика оказалась в шоке от нанесенного ущерба.

Вандализм пассажиров не останется безнаказанным, сотрудники правоохранительных органов начали их искать. Пресс-секретарь АО "МТ ППК" Александр Долгих признался интернет-порталу "Подмосковье сегодня", что компании обидно за то, что некоторые злоумышленники создают проблемы для других пассажиров.