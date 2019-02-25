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В Красногорске нашли стоящий на коленях труп

Голова мертвеца была зажата между прутьями забора

В подмосковном Красногорске мужчина без признаков жизни два часа стоял на коленях посреди Речной улицы.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", тело мужчины находилось около ограды парковки, буквально "застряв" головой в ней. На голове были замечены синяки и следы ушибов. По словам очевидцев, то, что мужчина был мертв, нельзя было понять сразу.

"Тело человека было на той стороне заборчика, где ходят пешеходы, а голова там, где проезжают машины. Моя теща подумала, что он пьяный, подошла, чтобы помочь, взяла за плечо, а у него на шее синий след! Сейчас у нее от нервов давление поднялось", – рассказал один из местных жителей.

Прохожие вызвали "скорую помощь" и полицию, правда те приехали с большой задержкой.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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