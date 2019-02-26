В Японском море взорвалось российское судно

ЧП произошло при странных обстоятельствах

Взрыв прогремел накануне, 25 февраля. ЧП случилось на юге Японского моря на судне "Партизан". Оно принадлежит российской компании "Гудзон", которая попала под санкции.

Инцидент произошел при странных обстоятельствах.

"Пробоина выше ватерлинии, загибами вовнутрь, как будто что-то извне прилетело",

– рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по управлению флотом судовладельца Олег Аникин.

По его словам, подобный случай – первый в его практике. К счастью, при взрыве никто не пострадал.

"На судне находится 13 членов экипажа… Возникшее после взрыва возгорание потушили своими силами", – цитирует "Интерфакс" заместителя гендиректора по стратегическому развитию компании-судовладельца "Гудзон" Валерия Улискина.

Судно получило две пробоины в носовой части.

"…одна размерами 40 на 15 сантиметров, вторая – 30 на 45 сантиметров, все это на 6 метров выше ватерлинии",

– сообщил информагентству начальник морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.

Разлива топлива не произошло, мореходных качеств оно не потеряло.

Точную причину произошедшего установят эксперты в Южной Корее, когда судно прибудет в порт Донгхэ, отмечает "Царьград".

Между тем проверку уже начали специалисты Госморнадзора, передает РИА Новости со ссылкой на представителя дальневосточного управления ведомства. Она может занять до 45 дней.