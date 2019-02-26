В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВВП

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ЧП случилось с бизнес-джетом Gulfstream авиакомпании Jet Air Group, передает телеграм-канал 112.
По предварительным данным, на борту самолета – 3 пассажиров и 2 пилота. О пострадавших пока не сообщается.
В пресс-службе воздушной гавани подтвердили информацию о происшествии, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
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