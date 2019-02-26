Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВВП

Воздушное судно прилетело из Баку

ЧП случилось с бизнес-джетом Gulfstream авиакомпании Jet Air Group, передает телеграм-канал 112.

По предварительным данным, на борту самолета – 3 пассажиров и 2 пилота. О пострадавших пока не сообщается.

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили информацию о происшествии, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Индонезия заберет Крым у России

Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты

Россиянам подарили короткую рабочую неделю

Следующие длинные выходные наступят только в мае

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей