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Пенсионер из Коломны убил жену электрошокером

Полиция задержала россиянина, который заранее подготовился к этому преступлению

Житель Коломны спровоцировал супругу на конфликт, в результате которого жестоко лишил ее жизни самодельным устройством, подсоединив его к электрической сети. Пенсионерка, которой было 63 года, скончалась в муках.

Как сообщает пресс-служба СК по Московской области, 68-летний россиянин признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело.

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", супруги, которые считались благополучной семьей, перед трагедией не употребляли спиртное. 

Полина ИВАНОВА
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