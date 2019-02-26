Пенсионер из Коломны убил жену электрошокером

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Житель Коломны спровоцировал супругу на конфликт, в результате которого жестоко лишил ее жизни самодельным устройством, подсоединив его к электрической сети. Пенсионерка, которой было 63 года, скончалась в муках.
Как сообщает пресс-служба СК по Московской области, 68-летний россиянин признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело.
По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", супруги, которые считались благополучной семьей, перед трагедией не употребляли спиртное.
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