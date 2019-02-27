В столице Египта поезд сошел с рельсов и загорелся

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В Каире, в районе станции Рамсис, загорелся сошедший с рельсов поезд, передает издание "Масрави". Прибывающий поезд на огромной скорости врезался в платформу, а затем загорелся локомотив.
По предварительным данным, погибли не менее 24 человек, еще 50 получили травмы различной степени тяжести.
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