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В столице Египта поезд сошел с рельсов и загорелся

В Каире, в районе станции Рамсис, загорелся сошедший с рельсов поезд, передает издание "Масрави". Прибывающий поезд на огромной скорости врезался в платформу, а затем загорелся локомотив. 

По предварительным данным, погибли не менее 24 человек, еще 50 получили травмы различной степени тяжести. 


Дарья ПЕТРОВА
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