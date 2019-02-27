В Краснодаре джип протаранил "скорую": реанимобиль опрокинулся

Нибиру
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"Скорая помощь" с ребенком внутри двигалась с включенными
проблесковыми маячками на красный свет, но проскочить ей не удалось. Автомобиль
Volkswagen Touareg решил проехать на желтый и влетел в бок реанимобиля.
От удара "скорая" отлетела в сторону и опрокинулась, потребовалась помощь 7 пострадавшим, в том числе маме с 11-месячным ребенком, а также владелице Touareg и ее ребенку двух с половиной лет, сообщают "Вести.ru".
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