В Краснодаре джип протаранил "скорую": реанимобиль опрокинулся

Авария произошла по вине водителя легкового автомобиля

"Скорая помощь" с ребенком внутри двигалась с включенными проблесковыми маячками на красный свет, но проскочить ей не удалось. Автомобиль Volkswagen Touareg решил проехать на желтый и влетел в бок реанимобиля.



От удара "скорая" отлетела в сторону и опрокинулась, потребовалась помощь 7 пострадавшим, в том числе маме с 11-месячным ребенком, а также владелице Touareg и ее ребенку двух с половиной лет, сообщают "Вести.ru".