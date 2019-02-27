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Московский школьник спас от смерти россиянина в самолете

Мужчине стало плохо на борту

Рейс Сочи – Москва едва не закончился трагедией: у одного из пассажиров началось кровотечение из носа, а потом он потерял сознание. На помощь ему пришел десятиклассник, который учится в медицинском классе.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки агентству "Москва", юноша поддерживал дыхание и давление россиянину до экстренной посадки в Воронеже. Мужчина, состояние которого стабилизировалось, выжил благодаря ученику. 

Полина ИВАНОВА
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