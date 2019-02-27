В Ивановской области расстреляли известного спортсмена

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве

Боец ММА Ахмед Гасанов отправился в город Тейково, чтобы навестить друзей. Однако обратно в Москву, где спортсмен работал на стройке по контракту, он так и не вернулся. Около местного кафе в него несколько раз выстрелил неизвестный.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемого и взяли под стражу. По информации Telegram-канала Life Shot, Гасанов в последнее время не занимался спортом, так как соревнования не приносили ему денег. Чтобы обеспечивать семью, он устроился разнорабочим.