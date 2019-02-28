Российский корабль протаранил мост в Южной Корее

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Российский сухогруз в южнокорейском порту Пусан неожиданно протаранил автомобильный мост. Судя по видео, огромный корабль просто физически не мог пройти под мостом, поэтому, скорее всего, экипаж потерял управление, заснул или произошло какое-то ЧП.
Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, сухогруз проделал в мосту дыру площадью 25 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, хотя в момент столкновения по мосту ехали машины.
На данный момент аварийные службы пытаются отбуксировать корабль и как можно быстрее восстановить движение по мосту.
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