Российский корабль протаранил мост в Южной Корее

Шокирующее видео облетело Интернет

Российский сухогруз в южнокорейском порту Пусан неожиданно протаранил автомобильный мост. Судя по видео, огромный корабль просто физически не мог пройти под мостом, поэтому, скорее всего, экипаж потерял управление, заснул или произошло какое-то ЧП.

Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, сухогруз проделал в мосту дыру площадью 25 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, хотя в момент столкновения по мосту ехали машины.

На данный момент аварийные службы пытаются отбуксировать корабль и как можно быстрее восстановить движение по мосту.