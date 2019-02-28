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В Подмосковье на жилой дом рухнул самолет

Фото: www.globallookpress.com
Есть жертвы

Авиакатастрофа произошла в Коломне, на территории садового товарищества "Отдых". Известно, что легкомоторный самолет "Чайка – С72" пробыл в небе 40 минут, а затем упал на жилой дом. К счастью, он пустовал. 

Погибли два человека, которые были на борту, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомителя в экстренных службах. Крылатой машиной, поднявшейся в воздух с аэродрома "Северка", управлял 52-летний пилот, уточняет Telegram-канал "112". 

Фото: https://t.me/ENews112

О своем маршруте он никого не предупредил.

"Чисто полетать по местности", – объяснил свое желание летчик, пишет Telegram-кана Mash.

О причине ЧП пока ничего не говорится. Официальных данных тоже нет. 

На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети, видно, что дачный домик, на который упал самолет, разрушен. Неподалеку от строения – забор, за которым расположена дорога. Трагедия произошла в жилом поселке, а значит жертв могло бы быть гораздо больше. 


Ксения АНДРЕЕВА
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