В Петербурге горит многоквартирный дом

Огнем охвачены сразу несколько квартир

В жилом здании на улице Московского района произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы.



По их словам, огонь вспыхнул в одной из квартир дома, однако быстро пламя перекинулось на соседние, передает "Росбалт".

Люди спешно покинули жилище. На место происшествия приехали пожарные.