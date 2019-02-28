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В Петербурге горит многоквартирный дом

Огнем охвачены сразу несколько квартир

В жилом здании на улице Московского района произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, огонь вспыхнул в одной из квартир дома, однако быстро пламя перекинулось на соседние, передает "Росбалт".

Люди спешно покинули жилище. На место происшествия приехали пожарные.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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