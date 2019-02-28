В Петербурге горит многоквартирный дом

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В жилом здании на улице Московского района произошел пожар.
Об этом сообщают очевидцы.
По их словам, огонь вспыхнул в одной из квартир дома, однако быстро пламя перекинулось на соседние, передает "Росбалт".
Люди спешно покинули жилище. На место происшествия приехали пожарные.
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