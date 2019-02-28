Летевший в Москву авиалайнер экстренно сел в украинском аэропорту

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Самолет "Boeing 737" турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул – Москва, совершил вынужденное приземление в Одессе.
Об этом сообщает издание "Думская".
Отмечается, что причиной экстренного снижения стало низкое давление масла в системе.
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