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Летевший в Москву авиалайнер экстренно сел в украинском аэропорту

Вынужденную посадку пришлось сделать в Одессе

Самолет "Boeing 737" турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул – Москва, совершил вынужденное приземление в Одессе.

Об этом сообщает издание "Думская".

Отмечается, что причиной экстренного снижения стало низкое давление масла в системе.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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