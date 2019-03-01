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Россиян закрыли в Индии: возвращение домой стоит 100 тысяч

Фото: www.globallookpress.com
Российские туристы не могут вылететь на родину

Из-за обострившихся отношений между Индией и Пакистаном авиасообщение между странами нарушено. По этой причине отменили рейс Дели-Астана, на которым должны были лететь 30 российских туристов.

Один из пассажиров поделился с телеканалом "360" подробностями происходящего в аэропорту.

"Возвращаясь из отпуска, летел из Гоа в Дели. Потом должен был направиться в Астану, Москву и уже следом – в Калининград. В Дели я прибыл в 04:00, на входе в аэропорт мне сказали, что мой билет аннулирован и не пустили внутрь, отправив в предбанник", – рассказал турист.

В аэропорту он встретил соотечественников с такой же ситуацией, в основном это были женщины. Застрявшие в Индии сообщают, что никакой информации от агентства не получали, а некоторые пассажиры начали искать другие пути для возвращения домой.

"Женщины начали звонить в Россию, чтобы им выслали денег. Одна из них ночью взяла билет за 115 тысяч рублей – как-то через Сингапур. Остальные купили за 45 тысяч – через Москву", – поделился россиянин.

Сам мужчина не может позволить себе такие дорогие перелеты, так как местные жители украли у него сумку с банковскими картами. В консульство он смог дозвониться не сразу.  

Воздушный коридор через Пакистан закрыт до 4 марта, значит, людей, которые не могут улететь, будет все больше. 

Дарья ПЕТРОВА
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