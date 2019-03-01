В нижегородской школе произошла стрельба

Есть раненые

В одном из учебных заведений неизвестные устроили пальбу.

Об этом сообщает "РЕН ТВ".

Сразу после раздавшихся выстрелов около школы началась паника – люди кинулись врассыпную. Часть из них спрятались в здании школы.

В результате происшествия пострадал как минимум один человек – пуля угодила ему в плечо. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического пистолета.

Педагоги заперли учеников на втором этаже в целях безопасности.



По словам очевидцев, стрелками оказались подростки. Несколько учителей подтвердили, что в школу вломились трое ребят с пневматикой, открыв стрельбу прямо с порога, передает Mash. Однако их коллеги опровергают информацию о стрелках-подростках. По другим данным, стрелки скрылись на черном джипе. В городе объявлен план-перехват.

Пока данные о стрельбе противоречивы. Так, по информации СМИ, произошедшее на самом деле оказалось все-таки разборкой между школьниками, передает Life Shot.

Обстоятельства выясняются.