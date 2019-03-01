В нижегородской школе произошла стрельба

Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
В одном из учебных заведений неизвестные устроили пальбу.
Об этом сообщает "РЕН ТВ".
Сразу после раздавшихся выстрелов около школы началась паника – люди кинулись врассыпную. Часть из них спрятались в здании школы.
В результате происшествия пострадал как минимум один человек – пуля угодила ему в плечо. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического пистолета.
Педагоги заперли учеников на втором этаже в целях безопасности.
По словам очевидцев, стрелками оказались подростки. Несколько учителей подтвердили, что в школу вломились трое ребят с пневматикой, открыв стрельбу прямо с порога, передает Mash. Однако их коллеги опровергают информацию о стрелках-подростках. По другим данным, стрелки скрылись на черном джипе. В городе объявлен план-перехват.
Пока данные о стрельбе противоречивы. Так, по информации СМИ, произошедшее на самом деле оказалось все-таки разборкой между школьниками, передает Life Shot.
Обстоятельства выясняются.
В марте американская валюта стремительно вырастет благодаря санкциям
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны