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Пьяный Емельяненко устроил драку с полицейскими

Александр Емельяненко. Фото: www.globallookpress.com
Боец попался после двойного ДТП в Кисловодске

Только поутихла шумиха вокруг разудалых российских футболистов, эстафету перехватил представитель силового вида спорта. В скандальную ситуацию попал боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко или очень похожий на него человек.

По неуточненной информации, мужчина в изрядном подпитии устроил двойное ДТП в Кисловодске, после чего нахамил прибывшим на место происшествия госавтоинспекторам и оказал сопротивление при задержании. Столкновение стражей правопорядка с, предположительно, бойцом произошло на улице Вокзальной.

"Ты снимаешь меня! Гордишься тем, что ты полицейский",

– спрашивает мужчина на кадрах, которые попали в распоряжение РЕН ТВ. На видео отчетливо слышны оскорбления в адрес полицейских вперемешку с обсценной лексикой. 

Чтобы утихомирить спортсмена, правоохранителям пришлось приложить немало усилий, о чем свидетельствует еще одно видео, которое появилось в Сети.  

Александр Емельяненко – титулованный спортсмен, в прошлом – чемпион мира по версии ProFC. Он также является многократным чемпионом России и мира по боевому самбо. Александр – младший брат не менее известного борца Федора Емельяненко.


Ксения АНДРЕЕВА
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