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Из-за снегопада 38 машин столкнулись на МКАД

По словам очевидцев, на дороге произошла настоящая катастрофа

Метель и гололед стали причиной массовой аварии на 59-м километре МКАД. В районе Кунцево водители более 30 автомобилей попали в западню. Одну женщину, получившую травмы, госпитализировали, другой медики оказали помощь на месте.

Шокированные непогодой очевидцы рассказали телеканалу "360", что многие машины "были в щепки". На МКАД перед съездом на Рублевское шоссе образовалась жуткая пробка на трех полосах.

По информации Telegram-канала Mash, еще 7 автомобилей врезались на 95-м километре. 

Из-за снегопада пострадала работа столичных аэропортов. Как сообщает агентство РИА Новости, 10 рейсов отменили, еще 15 задержали. 

Полина ИВАНОВА
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