Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Угроза пожара: в Москве эвакуировали торговый центр

Людей заставили мерзнуть на улице в целях безопасности

Покупателей и сотрудников ТРЦ "Райкин плаза" в Москве попросили покинуть здание утром 3 марта из-за того, что сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС прибыли к месту и выясняют, есть ли возгорание.

Об эвакуации торгово-развлекательного центра сообщает Telegram-канал "Говорит Москва". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне остались без майского отпуска

На путешествия нет денег

Доллар за 75 рублей: что будет с курсом валюты в марте

В начале весны произойдут ощутимые потрясения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей