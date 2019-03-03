Угроза пожара: в Москве эвакуировали торговый центр

Людей заставили мерзнуть на улице в целях безопасности

Покупателей и сотрудников ТРЦ "Райкин плаза" в Москве попросили покинуть здание утром 3 марта из-за того, что сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС прибыли к месту и выясняют, есть ли возгорание.

Об эвакуации торгово-развлекательного центра сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".