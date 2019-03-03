В Москве загорелось судно

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В одном из доков на юге столице пожар охватил пришвартованный катер. Из-за сильного ветра огонь может перекинуться на соседние корабли.
На место происшествия выехали 25 пожарных расчетов. Как передает агентство ТАСС, площадь возгорания составила 200 кв м. Информации о пострадавших нет.
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