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В Москве загорелось судно

Тушить пожар выдвинулся спецкорабль МЧС "Полковник Чернышев"

В одном из доков на юге столице пожар охватил пришвартованный катер. Из-за сильного ветра огонь может перекинуться на соседние корабли.

На место происшествия выехали 25 пожарных расчетов. Как передает агентство ТАСС, площадь возгорания составила 200 кв м. Информации о пострадавших нет. 

Полина ИВАНОВА
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