В Ставрополе произошло смертельное ДТП

Пострадавших увезли в больницу

Минивэн, выполнявший частную перевозку людей из Азербайджана в Москву, врезался в грузовик, который вылетел на встречную полосу в Ставрополе. В результате аварии погибло 6 человек.

Еще пять пассажиров получили различные травмы. Их, как сообщает агентство РИА Новости, госпитализировали в больницу Невинномысска.