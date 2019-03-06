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В Ставрополе произошло смертельное ДТП

Пострадавших увезли в больницу

Минивэн, выполнявший частную перевозку людей из Азербайджана в Москву, врезался в грузовик, который вылетел на встречную полосу в Ставрополе. В результате аварии погибло 6 человек.

Еще пять пассажиров получили различные травмы. Их, как сообщает агентство РИА Новости, госпитализировали в больницу Невинномысска. 

Полина ИВАНОВА
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