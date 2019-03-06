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Фура вылетела с Ярославского шоссе

Гололед на дороге спровоцировал опасную ситуацию

Авария произошла в Сергиево-Посадском районе. Большегруз ехал по Ярославскому шоссе в направлении области. При попытке перестроиться машина стала неуправляемой, в результате чего она съехала с трассы, протаранив отбойник. Кадры ЧП опубликованы в паблике в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Пушкино/Ивантеевка".

"Кабина целая, но вот водителя грузовика за рулем к моменту фотофиксации не было. В месте ДТП движение затруднено", – цитирует очевидца "Подмосковье сегодня".

К ДТП привел гололед. Водителей призывают быть внимательнее.

Ксения АНДРЕЕВА
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