Грузовик вылетел на тротуар в Москве

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Грузовая "ГАЗель" вылетела с дороги в районе Измайлово около метро "Первомайская". ДТП произошло на пересечении 9-й Парковой улицы и Сиреневого бульвара.
Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" в своем Telegram-канале. На месте работают 2 бригады "скорой помощи". По информации Telegram-канала Life Shot, пострадала женщина, оказавшись под колесами машины. Предположительно, водителю грузовика стало плохо.
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