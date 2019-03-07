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Грузовик вылетел на тротуар в Москве

У водителя случился эпилептический припадок

Грузовая "ГАЗель" вылетела с дороги в районе Измайлово около метро "Первомайская". ДТП произошло на пересечении 9-й Парковой улицы и Сиреневого бульвара.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" в своем Telegram-канале. На месте работают 2 бригады "скорой помощи". По информации Telegram-канала Life Shot, пострадала женщина, оказавшись под колесами машины. Предположительно, водителю грузовика стало плохо. 

Дарья ПЕТРОВА
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