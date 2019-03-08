В московском метро пассажир упал под поезд

Пострадавший скончался

На станции метро "Перово" Калининской "желтой" ветки произошел страшный инцидент. Человек попал под состав и умер.

О том, что спасти пассажира не удалось, сообщил представитель экстренных служб агентству РИА Новости.

Как передает Telegram-канал "360", на место происшествия прибыли спасатели. Представители московского метро в Twitter призвали пассажиров пользоваться наземным транспортом. Впрочем, движение поездов от "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" быстро восстановили.



