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В Индии рухнул МиГ-21

Пилот успешно катапультировался

Истребитель МиГ-21 индийских ВВС упал в штате Раджастхан 8 марта. Самолет, который должен был выполнить плановый полет, потерпел крушение вскоре после вылета с авиабазы.

По сообщению газеты Times of India, специальная комиссия установит точную причину происшествия. По предварительной версии, инцидент произошел из-за столкновения с птицей. 

Полина ИВАНОВА
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