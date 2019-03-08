В Индии рухнул МиГ-21

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Истребитель МиГ-21 индийских ВВС упал в штате Раджастхан 8 марта. Самолет, который должен был выполнить плановый полет, потерпел крушение вскоре после вылета с авиабазы.
По сообщению газеты Times of India, специальная комиссия установит точную причину происшествия. По предварительной версии, инцидент произошел из-за столкновения с птицей.
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