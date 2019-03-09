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Жителей Петербурга предупредили об опасности

Фото: Белинский Юрий/ТАСС
Городу грозит наводнение

Сегодня утром в Северной столице закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС). Уровень воды в Неве может подняться до опасной отметки. Об этом говорится на сайте дирекции КЗС.

"По уточненным данным максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы (водомерный пункт "Горный институт") ожидается 09.03.2019 в 13.00 МСК, по прогнозу +181 см. БСВ и квалифицируется как "опасное наводнение",

отмечается в сообщении.

Видео публикует "Пятый канал".

При этом движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру на время прекращено.

"По данным на 07:00 часов утра, на вход в Петербург находятся три грузовых судна", – передает ГУ МЧС по Петербургу.

Сегодня в городе ожидается сильный ветер – порывы будут достигать 15-20 метров, напоминают спасатели. Вкупе с повышением уровня воды лед на реке будет интенсивно разрушаться. Жителей предупредили об опасности. Сотрудники МЧС призвали любителей рыбалки не выходить на лед.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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