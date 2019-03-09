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Провезти в багаже минометную мину пытался сотрудник посольства США.
В МИД России инцидент посчитали попыткой устроить провокацию. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломат действовал осознанно, пишет РИА Новости.
О случившемся уже сообщили в американское посольство, заявили в министерстве. Российская сторона ждет объяснений.
По предварительным данным, боеприпас был со взрывателем, но без взрывчатого вещества.
"Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, – заявил собеседник агентства. – Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса",
– цитирует ТАСС сообщение МИД.
Отмечается, что после случившегося американский дипломат улетел в Нью-Йорк.
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