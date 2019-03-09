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Американского дипломата задержали в Шереметьево с миной в чемодане

Фото: www.globallookpress.com
ЧП в московском аэропорту назвали провокацией

Провезти в багаже минометную мину пытался сотрудник посольства США.

В МИД России инцидент посчитали попыткой устроить провокацию. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломат действовал осознанно, пишет РИА Новости.

О случившемся уже сообщили в американское посольство, заявили в министерстве. Российская сторона ждет объяснений.

По предварительным данным, боеприпас был со взрывателем, но без взрывчатого вещества.

 "Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, – заявил собеседник агентства. – Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса",

цитирует ТАСС сообщение МИД.

Отмечается, что после случившегося американский дипломат улетел в Нью-Йорк.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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