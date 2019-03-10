В Москве загорелся малярный цех

Пламя вспыхнуло в здании на 1-й Магистральной улице

Складское помещение охватил огонь. Горят этажи с первого по третий. Здание частично рухнуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пламя может перекинуться на соседние здания. Сейчас специалисты решают, нужно ли привлекать для тушения авиацию.

"Площадь пожара составляет около 2000 кв. метров...Сведений о пострадавших не поступало", – говорится на сайте столичного главка МЧС.

В 18.27 пожар удалось локализовать, сообщили в ведомстве.