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В Москве загорелся малярный цех

Пламя вспыхнуло в здании на 1-й Магистральной улице

Складское помещение охватил огонь. Горят этажи с первого по третий. Здание частично рухнуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пламя может перекинуться на соседние здания. Сейчас специалисты решают, нужно ли привлекать для тушения авиацию.

"Площадь пожара составляет около 2000 кв. метров...Сведений о пострадавших не поступало", – говорится на сайте столичного главка МЧС.

В 18.27 пожар удалось локализовать, сообщили в ведомстве.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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