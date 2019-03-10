В Москве загорелся малярный цех

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Складское помещение охватил огонь. Горят этажи с первого по третий. Здание частично рухнуло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пламя может перекинуться на соседние здания. Сейчас специалисты решают, нужно ли привлекать для тушения авиацию.
"Площадь пожара составляет около 2000 кв. метров...Сведений о пострадавших не поступало", – говорится на сайте столичного главка МЧС.
В 18.27 пожар удалось локализовать, сообщили в ведомстве.
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