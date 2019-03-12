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Временный мэр Рязани задержан по делу о взятке

Фото: Утро.ру
Главу города намерены допросить

Временно исполняющий обязанности мэра Рязани Сергей Карабасов и его заместитель по вопросам строительства Сергей Савин доставлены в полицию в сопровождении людей в масках. Оба будут допрошены по недавно начатому делу о коррупции, сообщили в Следственном комитете РФ.

Речь идет об уголовном деле против директора муниципального предприятия "Детское питание" Александра Дворецкого. Следствие полагает, что замглавы Рязани Сергей Пашкевич и "иные лица" получили взятку в 1,5 млн рублей от некоего поставщика мяса.

"И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин допрашиваются в качестве свидетелей", – сообщили в ведомстве.

О задержании врио мэра Рязани Сергея Карабасова стало известно утром 12 марта, об этом сообщило местное издание Ya62.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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