Временный мэр Рязани задержан по делу о взятке

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Временно исполняющий обязанности мэра Рязани Сергей
Карабасов и его заместитель по вопросам строительства Сергей Савин доставлены в
полицию в сопровождении людей в масках. Оба будут допрошены по недавно начатому
делу о коррупции, сообщили в Следственном комитете РФ.
Речь идет об уголовном деле против директора муниципального предприятия "Детское питание" Александра Дворецкого. Следствие полагает, что замглавы Рязани Сергей Пашкевич и "иные лица" получили взятку в 1,5 млн рублей от некоего поставщика мяса.
"И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин допрашиваются в качестве свидетелей", – сообщили в ведомстве.
О задержании врио мэра Рязани Сергея Карабасова стало известно утром 12 марта, об этом сообщило местное издание Ya62.
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