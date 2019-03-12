В Краснодаре горит склад

Нибиру
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В столице Кубани произошел крупный пожар. Известно, что горит склад с полиэтиленовой и бумажной тарой, уточняется на сайте регионального МЧС. Не исключено, что огонь захватил также сварочный цех.
Клубы черного дыма можно заметить в нескольких километрах от ЧП. С каждой минутой он распространяется все дальше.
"Сколько денег горит",
– отметили комментаторы, снимающие пожар на видеокамеру. Трансляция произошедшего ведется в паблике в соцсети ВКонтакте LIFE.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.
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