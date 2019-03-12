В Краснодаре горит склад

Все вокруг затянуло черным дымом

В столице Кубани произошел крупный пожар. Известно, что горит склад с полиэтиленовой и бумажной тарой, уточняется на сайте регионального МЧС. Не исключено, что огонь захватил также сварочный цех.

Клубы черного дыма можно заметить в нескольких километрах от ЧП. С каждой минутой он распространяется все дальше.

"Сколько денег горит",

– отметили комментаторы, снимающие пожар на видеокамеру. Трансляция произошедшего ведется в паблике в соцсети ВКонтакте LIFE.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.