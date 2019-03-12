Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Краснодаре горит склад

Все вокруг затянуло черным дымом

В столице Кубани произошел крупный пожар. Известно, что горит склад с полиэтиленовой и бумажной тарой, уточняется на сайте регионального МЧС. Не исключено, что огонь захватил также сварочный цех.

Клубы черного дыма можно заметить в нескольких километрах от ЧП. С каждой минутой он распространяется все дальше. 

"Сколько денег горит",

– отметили комментаторы, снимающие пожар на видеокамеру. Трансляция произошедшего ведется в паблике в соцсети ВКонтакте LIFE.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей