В порту Ленобласти прогремел взрыв

Нибиру
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О ЧП журналистам сообщили очевидцы. Известно, что оно произошло сегодня утром в Ленинградской области.
Взрыв прогремел в морском торговом порту Усть-Луга. При этом его работники не обращались в спасательное ведомство. С возгоранием, которое последовало после взрыва, справились самостоятельно.
"Заявок на помощь со стороны МЧС не поступало", – рассказали там, передает "Росбалт".
Около места, где произошел взрыв, найдено много серы, уточняет FiashNord.
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