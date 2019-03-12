В порту Ленобласти прогремел взрыв

Моряки обошлись без помощи спасателей

О ЧП журналистам сообщили очевидцы. Известно, что оно произошло сегодня утром в Ленинградской области.

Взрыв прогремел в морском торговом порту Усть-Луга. При этом его работники не обращались в спасательное ведомство. С возгоранием, которое последовало после взрыва, справились самостоятельно.

"Заявок на помощь со стороны МЧС не поступало", – рассказали там, передает "Росбалт".

Около места, где произошел взрыв, найдено много серы, уточняет FiashNord.



