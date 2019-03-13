В Подмосковье продавщица избивает клиентов

Нибиру
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Жительница Реутова, которая продает рыбу, напала на клиентку и с помощью кулаков и святой воды пыталась изгнать из нее демона. Пострадавшая с трудом скрылась от преследовавшей ее по всему магазину россиянки.
Покупательнице помогли очевидцы, которые уговаривали нападавшую, схватившую клиентку за капюшон, отпустить ее.
Как рассказали местные жители интернет-порталу "Подмосковье сегодня", продавщица не в первый раз нападает на людей. В прошлый раз она избила мужчину и сбежала от вызванных медиков.
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