Ушли во сне: москвичи скончались при странных обстоятельствах

На теле погибших не нашли никаких травм

За короткий срок в столице умерли сразу несколько человек. При этом сотрудники правоохранительных органов не смогли определить причину смерти.

Сначала ушли из жизни во сне беременная россиянка и ее муж. Объяснить эту трагедию до сих пор не получилось: ни следов алкоголя или запрещенных веществ, как и насилия, нет. Потом молодая девушка, которая жила недалеко от пары, легла спать и не проснулась. Мать пострадавшей рассказала Telegram-каналу Mash, что у ее дочери не было никаких пагубных привычек.

Как отмечает портал "ФедералПресс", сейчас девушка находится без сознания в местной больнице. Врачи пока не могут понять, что с ней произошло.