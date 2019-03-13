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Ушли во сне: москвичи скончались при странных обстоятельствах

На теле погибших не нашли никаких травм

За короткий срок в столице умерли сразу несколько человек. При этом сотрудники правоохранительных органов не смогли определить причину смерти. 

Сначала ушли из жизни во сне беременная россиянка и ее муж. Объяснить эту трагедию до сих пор не получилось: ни следов алкоголя или запрещенных веществ, как и насилия, нет. Потом молодая девушка, которая жила недалеко от пары, легла спать и не проснулась. Мать пострадавшей рассказала Telegram-каналу Mash, что у ее дочери не было никаких пагубных привычек.

Как отмечает портал "ФедералПресс", сейчас девушка находится без сознания в местной больнице. Врачи пока не могут понять, что с ней произошло. 

Полина ИВАНОВА
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