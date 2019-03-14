В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием автобуса

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Под Сергеевым Посадом, в районе поселка Лоза, случилась крупная авария 14 марта. Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате происшествия травмы получили 13 человек.
Троих пассажиров увезли в местную больницу в состоянии средней тяжести. Другим оказали необходимую медицинскую помощь. Несмотря на ушибы, врачи отпустили пострадавших домой.
О происшествии сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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