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В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием автобуса

Пострадавших госпитализировали

Под Сергеевым Посадом, в районе поселка Лоза, случилась крупная авария 14 марта. Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате происшествия травмы получили 13 человек.

Троих пассажиров увезли в местную больницу в состоянии средней тяжести. Другим оказали необходимую медицинскую помощь. Несмотря на ушибы, врачи отпустили пострадавших домой.

О происшествии сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".  

Полина ИВАНОВА
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