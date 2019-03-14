В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием автобуса

Пострадавших госпитализировали

Под Сергеевым Посадом, в районе поселка Лоза, случилась крупная авария 14 марта. Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате происшествия травмы получили 13 человек.

Троих пассажиров увезли в местную больницу в состоянии средней тяжести. Другим оказали необходимую медицинскую помощь. Несмотря на ушибы, врачи отпустили пострадавших домой.

О происшествии сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".