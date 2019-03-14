"Зря старались": в Петербурге горе-грабители взорвали банкомат

Нибиру
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Злоумышленники шли на дело, а стали посмешищем. Однако неудача не убережет их от ответственности за содеянное. Сейчас их разыскивает полиция.
Итак, грабители решили "взять" банкомат в одном из гипермаркетов Московского района Санкт-Петербурга. Они взорвали терминал, но все усилия были тщетны.
"Сейф взрыв выдержал, зря старались. Работают криминалисты", – иронично прокомментировал случившееся очевидец в паблике "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург".
О том, что содержимое банкомата осталось нетронутым, подтвердили правоохранители, передает FlashNord.
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