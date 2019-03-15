В Уфе загорелся жилой дом

Нибиру
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ЧП произошло на улице Рихарда Зорге.
Пожар начался на третьем этаже, в здании было сильное задымление. Из многоэтажки срочно вывели 40 человек, среди них – шестеро детей. На место прибыли экстренные службы. В результате возгорания пострадали три человека, сообщается на сайте управления МЧС по республике. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего, отмечает ФедералПресс.
К 17.28 по местному времени с огнем удалось справиться. Площадь возгорания составила 5 кв. метров.
"После полной ликвидаций пожара, к работам приступят сотрудники следственно-оперативной группы, им предстоит установить причины и обстоятельства пожара",
– говорится в сообщении МЧС.
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