В Уфе загорелся жилой дом

Есть погибший

ЧП произошло на улице Рихарда Зорге.

Пожар начался на третьем этаже, в здании было сильное задымление. Из многоэтажки срочно вывели 40 человек, среди них – шестеро детей. На место прибыли экстренные службы. В результате возгорания пострадали три человека, сообщается на сайте управления МЧС по республике. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего, отмечает ФедералПресс.

К 17.28 по местному времени с огнем удалось справиться. Площадь возгорания составила 5 кв. метров.

"После полной ликвидаций пожара, к работам приступят сотрудники следственно-оперативной группы, им предстоит установить причины и обстоятельства пожара",

– говорится в сообщении МЧС.

